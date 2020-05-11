Berber ve kuaförler yeniden hizmet vermekten memnun
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Berber ve kuaförler yeniden hizmet vermekten memnun

Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan berber, kuaför ve güzellik merkezleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Mayıs'ta faaliyete başlama müjdesinin ardından yeniden çalışmaya başlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Berber ve kuaförler yeniden hizmet vermekten memnun
11.05.2020 16:40 | Son Güncelleme: 11.05.2020 16:43

Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan berber, kuaför ve güzellik merkezleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Mayıs'ta faaliyete başlama müjdesinin ardından yeniden çalışmaya başlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Gaziantep'te randevularını daha önce oluşturan müşterilerini kabul eden berber ve kuaförler, tek kullanımlık havlu ve kesim önlüğü gibi önlemlerle faaliyete başladı.

Gaziantep'te yaklaşık 50 gün sonra işletmeler yeniden müşteri kabulüne başladı.

Berber Yunus Aslantaş, bir süredir tüm esnaf gibi kendilerinin de kapalı olduklarını ve iş yerlerini çok özlediklerini dile getirdi.

Gerekli tedbirleri alarak çalışmaya başladıklarını ifade eden Aslantaş, "Bizim iş yerimizi açıp açmamamız çok önemli değil. Önemli olan bu belanın ülkemizden ve tüm dünyadan gitmesi." değerlendirmesini yaptı.

Berber ve kuaförler yeniden hizmet vermekten memnun

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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