Berber ve kuaförler yarından itibaren Kovid-19 aşısı olabilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programı kapsamında berber ve kuaförlerin de yarından itibaren aşı olabileceğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programı kapsamında berber ve kuaförlerin de yarından itibaren aşı olabileceğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş