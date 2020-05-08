Berber ve kuaförler dezenfekte edildi

Sungurlu Belediyesi normalleşme süreci kapsamında 11 Mayıs tarihinden itibaren açılacak olan berber ve kuaförlerde dezenfekte çalışması yaptı.

Sungurlu Belediyesi normalleşme süreci kapsamında 11 Mayıs tarihinden itibaren açılacak olan berber ve kuaförlerde dezenfekte çalışması yaptı.

Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mutlu Karslı'da çalışma esnasında Belediye ekibinin yanında bulundu. Sungurlu Belediyesi tarafından, işletme sahiplerine tek kullanımlık maske ve eldiven dağıtıldı.

Başkan Karslı, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'e duyarlılığı ve hassasiyeti için teşekkür etti. - ÇORUM

Kaynak: İHA