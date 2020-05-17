Berber ve kuaförden sağlık çalışanları için anlamlı hizmet
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Berber ve kuaförden sağlık çalışanları için anlamlı hizmet

AYDIN'da, galoş, maske, eldiven, koruyucu kıyafet, siperlik ve dezenfektan ile hizmet veren berberler müşterilerinden tam not aldı.

Berber ve kuaförden sağlık çalışanları için anlamlı hizmet
17.05.2020 10:20 | Son Güncelleme: 17.05.2020 10:20

 

AYDIN'da, galoş, maske, eldiven, koruyucu kıyafet, siperlik ve dezenfektan ile hizmet veren berberler müşterilerinden tam not aldı. Bir erkek berberi ve bir kadın kuaförü ise, sağlık çalışanlarına gösterdikleri azimli çalışmalarından dolayı teşekkür etmek için randevu usulü ile ücretsiz hizmet vermeye başladı.Koronavirüsle mücadele kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berberler ve kuaförler yeniden hizmet vermeye başladı. Aydın'da galoş, maske, eldiven, koruyucu kıyafet, siperlik ve dezenfektan ile hizmet veren berberler müşterilerinden tam not aldı. Bir erkek berberi ve bir kadın kuaförü ise, sağlık çalışanlarına gösterdikleri azimli çalışmalarından dolayı teşekkür etmek için randevu usulü ile ücretsiz hizmet vermeye başladı. Ramazanpaşa Mahallesi Hükümet Bulvarı'nda hizmet veren berber Ali Kaçmaz, "Müşterilerimizin ve kendimizin sağlığı için tek kullanımlık peçeteler, saç kesim önlükleri, maske siperlik ve özel kıyafet kullanıyoruz. Sağlık çalışanlarımızın göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı, her gün bir sağlık çalışanımıza ücretsiz hizmet veriyoruz. Sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.Aynı salonda çalışan Oğuz Ataman ise, "Çok şükür iş yerimizi açtık. Gerekli tedbirlerin hepsini aldığımızı düşünüyoruz. Müşterilerimizin ve kendi sağlığımız için eldiven, maske, özel kıyafet, siperlik ile çalışıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu durumları atlatacağımıza inanıyorum. Müşterilerimizin sağlığı için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz" diye konuştu.'SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN YÜKÜ ÇOK BÜYÜK'

Kurtuluş Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda hizmet veren kadın kuaförü Yavuz Demirel, "Bu süreçte en çok yükü sağlık çalışanlarımız çekti. Emekleri çok büyük. Biz de onları düşündük. 1 ay boyunca günde 1 sağlık çalışanı müşterimiz olmak kaydıyla bakım ya da kesim olarak ücretsiz uygulama yapacağız. Salonlarımız bir süre kapalı kaldı. Bizim ve müşterilerimiz için hijyen kuralları çok önemli. Randevu saati gelen müşterimiz, salonumuza galoşlarla giriş yapıyor, dezenfektanla ellerini dezenfekte ediyor ve ondan sonra koltuğa alıyoruz. Koltuğu da dezenfekte ediyoruz. Eldiven, siperlik ve maskeyle çalışıyoruz. Tek kullanımlık malzemeler kullanıyoruz. İşimizi, müşterilerimizi çok özledik. Ama bizim ve müşterilerimizin sağlığı için önlemlere en üst seviyede dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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