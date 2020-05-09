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Berber ve Kuaför Salonları dezenfekte ediliyor

Berber ve Kuaför Salonları dezenfekte ediliyor
09.05.2020 10:35 | Son Güncelleme: 09.05.2020 10:35

Kilis Belediyesi tarafından kentteki Berber ve Kuaför Salonları dezenfekte edilmeye başlandı.

Kilis Belediyesi tarafından kentteki Berber ve Kuaför Salonları dezenfekte edilmeye başlandı.

Kilis Belediyesi tarafından İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre 11 Mayıs Pazartesi Günü Berberler ve Kuaför Salonları hizmet vermeye başlayacak olması nedeniyle Berber ve Kuaför Salonlarına ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaparak hijyenik hale getirilmeye başlandı.

Kilis Berber ve Kuaför Odası Başkanı Mustafa Sayaoğlu, " Maskelerimizi berberler ve kuaförler odası olarak teslim aldık. Esnaflarımızı ziyaret ederek, hem bilgilendirme yapıyoruz. Hem belediyemizin verdiği maske ile diğer malzemeleri teslim ediyoruz. Belediye Başkanımız Mehmet Abdi Bulut'a esnafım adına teşekkür ederim" dedi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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