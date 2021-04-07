Berber ve kuaföler dezenfekte ediliyor
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Berber ve kuaföler dezenfekte ediliyor

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Berber ve kuaföler dezenfekte ediliyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde berber ve kuaförler ile güzellik merkezleri dezenfekte edildi.

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde berber ve kuaförler ile güzellik merkezleri dezenfekte edildi.

Tavşanlı'da Berberler ve Kuaförler Odasına kayıtlı 113 erkek berberi, 50 bayan kuaförü ve 2 spor salonu dezenfekte edildi.

Korona virüs çıktığı günden bugüne Berber ve kuaförler olarak tedbirlerin alındığını belirten Berberler Kuaförler odası başkanı Onur Düvenli, "Şu anda gündelik yaşantımızda en hijyenik yerlerin başında salonlarımız gelmektedir. Belediye ekipleri tarafından yapılan dezenfektasyon ile her müşteriden sonra koltuklarımız, tezgahlarımız, kullanmış olduğumuz araç ve gereçlerimiz itina ile dezenfekte edilmektedir. Her müşterimiz için tek kullanımlık havlu ve önlükler de kullanmaktayız. Oda olarak her zaman ve her şartlarda üyelerimizin yanındayız." dedi. - KÜTAHYA

Berber ve kuaföler dezenfekte ediliyor
Berber ve kuaföler dezenfekte ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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