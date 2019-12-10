"Berber öğretmen" öğrencileri için hafta sonu da mesai yapıyor

10.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:50

Van'ın Erciş ilçesinde görev yapan beden eğitimi öğretmeni Faruk Ozan Sarıarslan, okulun kullanılmayan lojmanının bir bölümünde oluşturduğu berber salonuyla hafta sonları, öğrencilerini ve mahallede saçı uzayan çocukları tıraş ediyor.

İlçeye 45 kilometre mesafedeki 150 öğrencili Karlıyayla Ortaokulunun beden eğitim öğretmeni Sarıarslan, idareci ve öğretmen arkadaşlarıyla kullanılmayan lojmanın bir bölümünü berber salonuna dönüştürdü. Binanın diğer bölümlerini de 3 bin 500 kitabın bulunduğu kütüphane, iyilik ve zeka atölyesi ve spor odasına dönüştüren öğretmenler, öğrencilere boş zamanlarında kitap okuyabilecekleri, spor yapıp zeka oyunları oynayabilecekleri bir alan oluşturdu.

Öğretmenliğe başlamadan önce berber çıraklığı yapan Sarıarslan da kendi imkanlarıyla aldığı malzemelerle, hafta sonları mahalleye gelerek okuldaki kız ve erkek öğrencilerin yanı sıra mahallede saçı uzayan çocukların saçını kesmeye başladı. Hafta içi saçı uzayan öğrencilerin listesini oluşturan Sarıarslan, tatil günlerinde de çocukları istedikleri modele göre tıraş ediyor.

Tıraş olmak için okula gelen öğrenciler, sıra beklerken kütüphanede kitap okuyup satranç oynayarak zaman geçiriyor. Diğer öğretmenler de hafta sonları imkanları ölçüsünde sıraları ve bozulan yerleri onararak okulun güzelleşmesi için çaba gösteriyor.

"Öğrencilere yardımcı olmaya çalışıyoruz"

Sarıarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meslektaşlarıyla öğrencilere ve mahalle sakinlerine yardımcı olmak istediklerini söyledi. Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya, okulu sevmelerini sağlamaya çalıştıklarını belirten Sarıarslan, şöyle konuştu:

"Kullanılmayan bir lojmanımız vardı. Burayı öğrencilerimize yardımcı olmak, iyi zaman geçirmelerini sağlamak için berber, zeka atölyesi ve spor odasına dönüştürdük. Hafta sonları buraya gelerek mahalledeki herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Öğrenciler ve veliler de bu durumdan memnun. Çocukluğumda berber kalfalığı yapmıştım. O zaman öğrendiklerimle çocukları tıraş ediyorum. İsteyen öğrencilere de öğretmeye çalışıyorum. Benim gibi belki ileride onlara da lazım olur. Güzel zaman geçiriyoruz. Erkek ve kız öğrencilerimin okula daha düzgün gelmelerini sağlıyoruz. Desteklerinden dolayı okul müdürümüz ve meslektaşlarıma teşekkür ederim."

"Çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz"

Okul Müdürü Muhammet Akyüz ise kullanmadıkları okul lojmanında oluşturdukları atölyelerle öğrencilerin verimli zaman geçirmelerini sağlamaya çalıştıklarını aktardı.

3 bin 500 kitabın bulunduğu bir kütüphane oluşturduklarını vurgulayan Akyüz, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İyilik atölyemiz var. Burada bazı kurumlardan ve hayırseverlerden topladığımız kıyafet ve kırtasiye malzemelerini iyilik atölyesine bırakıyoruz. Öğrencilerimiz ihtiyaçları olan şeyleri alabiliyor. Okulumuz şehir merkezine 45 kilometre uzakta olduğu için bazı öğrenciler tıraş olmakta sıkıntı yaşıyordu. Kurduğumuz berber salonunda daha önce berberde çalışan öğretmenimiz çocukları tıraş ediyor. 2 çırak alarak onlara mesleği öğretiyor."

"Ben de öğrencilerimi tıraş edeceğim"

Öğrencilerden Yasin Yılkan da saçı uzadığında öğretmeninin yanına gelerek tıraş olduğunu dile getirerek "Ben de öğretmenimden berberliği öğrenerek ileride öğretmen olduğumda öğrencilerimi tıraş edeceğim. Öğretmenimiz hafta sonları da gelip bizimle ilgileniyor. Öğretmenlerimizi çok seviyoruz." dedi.

Yonca Polat ise hafta sonları saç kesmek için sıra beklerken, yan taraftaki kütüphanede kitap okuyup zeka geliştirici oyunlar oynadıklarını söyledi.

Şehre uzak oldukları için düzenli olarak saç kestirmeye gidemediklerini anlatan Polat, "Eskiden ailemiz saçımızı kesiyordu ama çok kötü görünüyordu. Artık öğretmenimiz saçımızı kesiyor. İstediğimiz gibi kesip bakımını yapıyor. Öğretmenimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA