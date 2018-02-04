Berber Mehmetçik İçin Çalıştı

Berber Mehmetçik için çalıştı

SAMSUN - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bir berber, bir günlük gelirini 'Zeytin Dalı Harekatı' ile Suriye'de terör örgütleriyle mücadele eden Mehmetçik'e bağışladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de terör örgütlerine yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla 19 Mayıs ilçesinde 20 senedir berberlik yapan evli ve 3 çocuk babası Rüsten Altuntaş bir günlük kampanya başlattı. Gün içerisinde iş yerinde kazandığı paraları Mehmetçiğe bağışlamak için başlattığı kampanyada biriken paraları Afrin'e gönderilmek üzere Kızılay Bafra Şubesine teslim etti.

Esnaf arkadaşlarını da kampanya yapmaya davet eden berber Rüsten Altuntaş, "Şu anda Mehmetçik, terör örgütleriyle mücadele ediyor. Mehmetçiğe ve vatanıma milletime bir katkım olsun diye düşündüm. Bunu kendime bir borç bildim ve böyle bir şey yapmaya karar verdim. Gelip tebrik eden müşterilerimiz var. Ben de tüm esnaflarımızı bir günlüğüne Afrin'deki Mehmetçiğimize yardım için destek olmaya davet ediyorum" dedi.

Altuntaş, iş yerinde bir gün içerisinde topladığı 289 lirayı Kızılay Bafra Şubesine giderek yetkililere teslim etti. Afrin'e gönderilmek üzere parayı teslim alan Bafra Kızılay Şubesi yetkilisi Tunç Öksüz, "Afrin için gelen bu parayı Türk Kızılayı Bafra Şubesi adına teslim alıyoruz. Yapmış olduğu bağışlar için Kızılay adına kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.