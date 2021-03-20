Berber, kuaför ve güzellik salonuna HES kodu
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Berber, kuaför ve güzellik salonuna HES kodu

20.03.2021 21:25 | Son Güncelleme: 20.03.2021 21:37
Berber, kuaför ve güzellik salonuna HES kodu

Balıkesir'de İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Balıkesir'de İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı. İl Hıfzıssıhha kurulu yeni aldığı kararlar ile berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezlerine girişte HES kodu zorunluluğu getirildi.

Balıkesir'de İl Hıfzıssıhha Kurulu ayrıcı sokağa çıkma yasağı olan günlerde marketlere giden vatandaşlara HES kodu uygulaması yapılacağı ayrıca otoparklarının kapatılmasını ve müşterilerine araç ile gelmemesi uyarısı yapması kararı aldı. Ayrıca çocuk parkaları, uyun alanları ile sitelerde bulunan alanların kapatılması bunlarının denetimlerinin belediye ve site yönetimleri tarafından kapatılması kararı alındı. Otobüs terminalleri girişinde HES kodu uygulaması getirildi. Çay ocakları, kahvehane, kıraathane, lokanta gibi işyerlerinin kolluk kuvvetleri ve belediye ekipleri tarafından sıkı bir şekilde denetlenecek, sahil bandı gibi ve cadde ve sokaklarda bulunan oturma guruplarında 2 kişiden fazla kişinin oturmasının denetlenmesi. Kaymakamlıklar site ve apartman yöneticilerine yapılacak tebligatla her türlü ziyaretlerinin yapılmaması ve hastalık tanısı konulanların evlerinden çıkmaması ve evlerinde misafir kabul etmemesi konusunda bilgilendirilmesi. Uygulamada her hangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha kanununa göre cezai işlem yapılması kararları alındı. - BALIKESİR

Berber, kuaför ve güzellik salonuna HES kodu
Berber, kuaför ve güzellik salonuna HES kodu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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