Berber, kuaför ve güzellik salonlarının mesai saatlerine bayram düzenlemesi Berberden görüntüler Saç kesme işlemlerinden görüntüler İSTANBUL - İstanbul Valiliği'nce Ramazan Bayramı öncesi berber ve kuaförlerin, bu gün gece saat 02.30'a kadar faaliyetlerine devam edeceği bildirildi.

Berberden görüntüler Saç kesme işlemlerinden görüntüler İSTANBUL - İstanbul Valiliği'nce Ramazan Bayramı öncesi berber ve kuaförlerin, bu gün gece saat 02.30'a kadar faaliyetlerine devam edeceği bildirildi. Kaynak: AA