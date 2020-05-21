Berber, kuaför ve güzellik salonlarının mesai saatlerine bayram düzenlemesi
Berberden görüntüler Saç kesme işlemlerinden görüntüler İSTANBUL - İstanbul Valiliği'nce Ramazan Bayramı öncesi berber ve kuaförlerin, bu gün gece saat 02.30'a kadar faaliyetlerine devam edeceği bildirildi.
21.05.2020 23:27 | Son Güncelleme: 21.05.2020 23:32
Berberden görüntüler
Saç kesme işlemlerinden görüntüler İSTANBUL - İstanbul Valiliği'nce Ramazan Bayramı öncesi berber ve kuaförlerin, bu gün gece saat 02.30'a kadar faaliyetlerine devam edeceği bildirildi.
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Kaynak: AA