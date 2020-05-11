Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti
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Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti

Sungurlu'da, Koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları, bugün işyerlerini yeniden hizmete açtı.

Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti
11.05.2020 17:01 | Son Güncelleme: 11.05.2020 17:01

Sungurlu'da, Koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları, bugün işyerlerini yeniden hizmete açtı.

Saat 09.00'da kapılarını açan şehrin işlek bölgelerindeki berberlerde, randevu sistemiyle çalışıldığı için yoğunluk oluşmazken berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanların eldiven kullandıkları ve maske taktıkları görüldü.

İşyeri sahipleri de sosyal mesafeyi korumak amacıyla dükkanlarında fazla müşteri bulunmasına müsaade etmedi. İşyeri çalışanları koltuğa oturan her müşteri öncesinde ellerini dezenfekte etti, müşteriye özel steril eldiven kullandı.

Sungurlu Belediyesi, ilçedeki berber, kuaför ve güzellik salonlarında açılmadan önce dezenfeksiyon çalışması yaptı. Çalışmanın ise süreceği bildirildi.

İlçede bir süredir kapalı olan dükkanlar da dualar eşliğinde açıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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