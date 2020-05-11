Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti

Berber dükkanı Müşterinin traş olması İşletme sahibi Emin Oğuz'un konuşması BATMAN - Batman'da, yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre önce kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti.

Batman'da, yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre önce kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti. İşletme sahibi Emin Oğuz, AA muhabirine, yaklaşık 2 aydır kapalı olan berber salonunu açtıkları için memnun olduklarını söyledi.

Solonu dezenfekte ettikten sonra müşterilerini aldıklarını anlatan Oğuz, tek kullanımlık malzeme kullandıklarını ifade etti. Oğuz şunları kaydetti: "Yaklaşık 2 aydır dükkanlarımız kapalıydı. Bugün açıldı. Eşyalarımızın tümünü dezenfekte ettik. Müşterilerimizi randevu sistemi ile sırayla alıyoruz. Aldığımız müşterilerimize tek kullanımlık malzeme kullanıyoruz." dedi.

Yaklaşık 2 aydır tıraş olmadıklarını, bu gün ilk iş olarak tıraş olmaya geldiğini aktaran Abdullah Korkmaz, her şeyin kurallara göre yapıldığını aktardı.

Kaynak: AA