Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti
11.05.2020 14:56 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:58
Berberin saç tıraşı yapması Berber Adem Doğan'ın konuşması IĞDIR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süre önce faaliyetlerine ara verilen berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden müşteri kabul etmeye başladı.
Berberin saç tıraşı yapması
Berber Adem Doğan'ın konuşması IĞDIR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süre önce faaliyetlerine ara verilen berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden müşteri kabul etmeye başladı.
Kaynak: AA