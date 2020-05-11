Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti (3)

Müşterinin berber salonuna girişte galoş giymesi, el dezenfektanı kullanması Müşterinin ateşinin ölçülmesi Berberin kullanacağı malzemeleri dezenfekte etmesi Berberin müşterisini tıraş etmesi Tıraş sonunda tek kullanımlık havlunun kullanılması ANKARA - Berber, kuaför ve güzellik salonları...