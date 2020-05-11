Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti (3)
11.05.2020 14:50 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:55
Müşterinin berber salonuna girişte galoş giymesi, el dezenfektanı kullanması Müşterinin ateşinin ölçülmesi Berberin kullanacağı malzemeleri dezenfekte etmesi Berberin müşterisini tıraş etmesi Tıraş sonunda tek kullanımlık havlunun kullanılması ANKARA - Berber, kuaför ve güzellik salonları...
Müşterinin berber salonuna girişte galoş giymesi, el dezenfektanı kullanması
Müşterinin ateşinin ölçülmesi
Berberin kullanacağı malzemeleri dezenfekte etmesi
Berberin müşterisini tıraş etmesi
Tıraş sonunda tek kullanımlık havlunun kullanılması ANKARA - Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti. (3)
Kaynak: AA