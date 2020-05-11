Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti (4)

Müşterilerin berber salonunu arayarak randevu alması Berberin müşterisini tıraş etmesi Salonda sosyal mesafe kuralına göre boş bırakılan koltuk Berberin malzemelerini dezenfekte etmesi Berberin müşterisi için tek kullanımlık ürünler kullanması Randevu saati gelen müşterilerin dükkana gelmesi...