Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti (4)
11.05.2020 14:35 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:42
Müşterilerin berber salonunu arayarak randevu alması Berberin müşterisini tıraş etmesi Salonda sosyal mesafe kuralına göre boş bırakılan koltuk Berberin malzemelerini dezenfekte etmesi Berberin müşterisi için tek kullanımlık ürünler kullanması Randevu saati gelen müşterilerin dükkana gelmesi...
Müşterilerin berber salonunu arayarak randevu alması
Berberin müşterisini tıraş etmesi
Salonda sosyal mesafe kuralına göre boş bırakılan koltuk
Berberin malzemelerini dezenfekte etmesi
Berberin müşterisi için tek kullanımlık ürünler kullanması
Randevu saati gelen müşterilerin dükkana gelmesi
ANKARA - Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti. (4)
Kaynak: AA