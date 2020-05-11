Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti
11.05.2020 13:53 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:54
Berber salonundan ve müşterilerden görüntüler MUĞLA - Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları, sabah 09.00 itibarıyla müşteri kabul etmeye başladı.
Berber salonundan ve müşterilerden görüntüler MUĞLA - Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları, sabah 09.00 itibarıyla müşteri kabul etmeye başladı.