Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti
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Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti

Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti
11.05.2020 13:27 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:30

Berber dükkanının dış/genel planı Dükkanın vitrinine asılan uyarı yazıları Berberin müşterisini tıraş etmesi Müşterilerin konuşması 10 yıldır berberlik yapan Selçuk Atun ve Beyhan Köse'nin konuşması - Artvin Artvin'de uzun bir aranın ardından müşterilerini kabul etmeye başlayan kuaförler,...

Berber dükkanının dış/genel planı

Dükkanın vitrinine asılan uyarı yazıları

Berberin müşterisini tıraş etmesi

Müşterilerin konuşması

10 yıldır berberlik yapan Selçuk Atun ve Beyhan Köse'nin konuşması - Artvin

Artvin'de uzun bir aranın ardından müşterilerini kabul etmeye başlayan kuaförler, alınan tedbirler eşliğinde hizmet veriyor.

10 yıldır kuaförlük yapan Selçuk Atun, 50 gündür işletimlerinin kapalı olduğunu anımsatarak, "Kurallara dikkat ederek bugün iş yerimizi açtık. Hijyen kurallarına uyuyoruz. Gerekli önlemlerimizi aldık. Maske, dezenfektan, ateş ölçer. Önlük ve havlularımız tek kullanımlık." dedi.

Sosyal mesafe kuralı gereği daha önce 3 olan çalışan sayısını iki kişiye düşürdüklerini kaydeden Atun, "Yoğun talep var. Gelen insanlara randevu veriyoruz. Müşterilerimizi sıraya koyuyoruz. Bu şekilde telefonla arayıp çağırıp öyle tıraş ediyoruz." diye konuştu.

Beyhan Köse, berberlerin de temel ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "Uzun bir süredir berberlerin, kuaförlerin açılmasını bekliyorduk. Kişisel bakım önemli. İlk izlenimim çok iyi. Tüm kurallara uyulmuş. Gönül rahatlığıyla tıraşımı oldum." ifadelerini kullandı.

Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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