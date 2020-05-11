Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti (1)
11.05.2020 12:07 | Son Güncelleme: 11.05.2020 12:13
Berber dükkanının girişine asılan çalışma saatleri yazısı Müşterilerin ateşlerinin ölçülmesi, müşterilere maske verilmesi Berberin müşterisi tıraş etmesi Berber dükkanı işletmecisiyle röportaj Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram...
Berber dükkanının girişine asılan çalışma saatleri yazısı
Müşterilerin ateşlerinin ölçülmesi, müşterilere maske verilmesi
Berberin müşterisi tıraş etmesi
Berber dükkanı işletmecisiyle röportaj
Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş'ın konuşması ANKARA - Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, açıklamalarda bulundu. (1)
Kaynak: AA