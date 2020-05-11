Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane sokaklardan detaylar Erkek kuaförü Göktuğ Gürler'in hizmet vermeye başlaması Erkek kuaförü Göktuğ Gürler'in röportajı Kadın kuaförü Tolga Akyüz'ün hizmet vermeye başlaması Kadın kuaförü Tolga Akyüz'ün röportajı Müşteri Fatmanur Çelik'in röportajıGümüşhane'de berber, kuaför ve...

Gümüşhane sokaklardan detaylar

Erkek kuaförü Göktuğ Gürler'in hizmet vermeye başlaması

Erkek kuaförü Göktuğ Gürler'in röportajı

Kadın kuaförü Tolga Akyüz'ün hizmet vermeye başlaması

Kadın kuaförü Tolga Akyüz'ün röportajı

Müşteri Fatmanur Çelik'in röportajı

Gümüşhane'de berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süre önce kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti. Gümüşhane'de kadın ve erkek kuaförleri yeni hijyen kuralları çerçevesinde sabah 09.00 itibariyle randevulu olarak faaliyet göstermeye başladı. Kadın kuaförü Tolga Akyüz ile erkek kuaförü Göktuğ Gürler, yeni hijyen kuralları çerçevesinde sabah 09.00 itibariyle randevulu olarak faaliyet göstermeye başladı.

Kaynak: AA