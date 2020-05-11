Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti

Berberin dükkanını açması -Berberin tıraş öncesi hijyen kuralları dahilinde önlem alması, maskesini takması -Berber İbrahim Selvi ile röportaj -Berberin müşterisini tıraş etmesi -Berber Veli Aydoğan ile röportaj -Müşterilerle röportaj - YozgatYozgat'ta berber ve kuaförler yaklaşık 2 ay sonra...