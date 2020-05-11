Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti

Kuaför salonuna gelen müşteriye dezenfektan verilmesi Müşterinin traş edilmesi Kuaför Vedat Vert'in konuşması Müşterinin konuşması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yaklaşık 2 aydır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerleri geçici süre ile kapanan berber ve kuaförler bugün saat 09.