Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti
11.05.2020 10:24 | Son Güncelleme: 11.05.2020 10:26
Kuaför salonuna gelen müşteriye dezenfektan verilmesi Müşterinin traş edilmesi Kuaför Vedat Vert'in konuşması Müşterinin konuşması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yaklaşık 2 aydır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerleri geçici süre ile kapanan berber ve kuaförler bugün saat 09.
Kuaför salonuna gelen müşteriye dezenfektan verilmesi
Müşterinin traş edilmesi
Kuaför Vedat Vert'in konuşması
Müşterinin konuşması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yaklaşık 2 aydır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerleri geçici süre ile kapanan berber ve kuaförler bugün saat 09.00 itibariyle iş yerlerini açarak hizmet vermeye başladı.
Kaynak: AA