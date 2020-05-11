Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti
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Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti

Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti
11.05.2020 10:05 | Son Güncelleme: 11.05.2020 10:07

Yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları Sivas'ta faaliyetlerine başladı.

Yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları Sivas'ta faaliyetlerine başladı.

Sivas'ta sabah saat 09.00'da dükkanlarını açan berber ve kuaförler ilk müşterilerini kabul etti. Belirlenen hijyen koşullarını yerine getiren berberler, randevu sistemine göre faaliyet gösteriyor. Berber, kuaför ve güzellik salonlarının çalışanların maske kullandıkları görülürken, müşteriler ise işleme göre maskeyi çıkardı. İş yerlerinde aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edilmediği de görüldü.

Sivas'ta kuaför Kemal Dayı, uzun bir aradan sonra iş yerini tekrar faaliyete açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Dayı, tıraş esnasında belirlenen tüm hijyen şartlarını yerine getirdiklerini ve randevu usulüyle müşteri kabul ettiklerini belirtti.

Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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