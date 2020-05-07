Berber, kuaför ve güzellik salonları hangi tedbirleri alacak? Berber, kuaför ve güzellik salonlarında uyulacak kurallar nelerdir?
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Berber, kuaför ve güzellik salonları hangi tedbirleri alacak? Berber, kuaför ve güzellik salonlarında uyulacak kurallar nelerdir?

Berber, kuaför ve güzellik salonları hangi tedbirleri alacak? Berber, kuaför ve güzellik salonlarında uyulacak kurallar nelerdir?
07.05.2020 14:36 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:37

Koronavirüs tedbirleri kapsamında berber, kuaför ve güzellik salonlarının kapatılması kararı alınmıştı. 44 günlük süreç sonrası 11 Mayıs'ta açılacak olan berber, kuaför ve güzellik salonları birtakım kurallara uymak zorunda olacak. Peki, berber, kuaför ve güzellik salonları hangi tedbirleri alacak?

Sağlık Bakanlığı, 44 gün kapalı kalmalarının ardından 11 Mayıs'ta açılacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınacak tedbirleri açıkladı. Pek, berber, kuaför ve güzellik salonları hangi tedbirleri alacak?Berber, kuaför ve güzellik salonlarında uyulacak kurallar nelerdir? İşte uygulanacak kurallar.

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖNLEMLERİ AÇIKLADI

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda, Bakanlık tarafından normalleşme süreci kapsamında hizmet vermeye başlayacak sektörlerle ilgili tedbirlerin nasıl olacağına ilişkin rehber hazırlandı.

Rehberde, "Berber, kuafo¨r ve gu¨zellik salonlarında alınması gerekenler" başlığı altında "Genel önlemler", "iş yeri ile ilgili alınması gereken önlemler", "müşterilere yönelik önlemler", "personeli korumaya yönelik önlemler", "ortam temizliği, dezenfeksiyonu ve havalandırma" adı altında tedbirlere yer verildi.

GENEL ÖNLEMLER

Berber, kuaför ve güzellik salonlarında, iş yeri alanlarının küçük olması ve çalışma koşulları nedeniyle müşterilerle yakın temas (1 metreden yakın, 15 dakikadan uzun) söz konusu olabilir. Bu nedenle hem iş yeri çalışanı hem de müşteri, COVID-19 salgını süresince geçerli olmak üzere korunma önlemleri olarak aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. Her iş yerinin görünür bir yerine önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve iş yerinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır.

İŞ YERİ İLE İLGİLİ ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- İş yerinde kalabalık oluşmasını engellemek için, müşteriler randevu ile kabul edilmelidir. Müşterilerin randevu saatinde gelmeleri istenmelidir.

- Müşteriye olabildiğince az sayıda personel ile hizmet verilmeli ve bunlar kayıt altına alınmalıdır. Bu uygulama, müşterinin ya da personelin COVID-19 çıkması durumunda temaslı taramasını kolaylaştıracaktır.

- İş yerinin dışında da sosyal mesafe korunmalı, kalabalık olmasını engelleyecek önlemler alınmalıdır.

- İş yerinde hizmet verilecek koltuk/ birim sayısı, kişiler arası sosyal mesafeyi

koruyacak şekilde (örneğin koltuk sayıları azaltılmalı, birer koltuk atlanarak müşteri oturtulmalı) düzenlenmelidir.

- İş yerindeki koltuk/birim sayısı kadar içeriye müşteri kabul edilmelidir.

- İş yerine maskesiz müşteri alınmamalıdır. Müşteriler işlem esnasına kadarmaske kullanmalı, ancak yapılacak işlemin özelliğine göre kısa süreli maskeyi çıkarabilir.

- İş yerine müşteri ve çalışan dışında kimse bulunmamalı, misafir alınmamalıdır.

- İş yeri içinde su ve sabuna erişim kolay olmalı ve burada tek kullanımlık kâğıt havlular bulundurulmalıdır.

- İş yeri girişinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere el antiseptiği bulundurulmalı ve sürekliliği sağlanmalıdır.

- Müşteriler, iş yerine girmesini takiben ellerini yıkaması ya da el antiseptiği kullanması konusunda uyarılmalıdır.

- İş yerinde satışa sunulan şampuan, kozmetik gibi ürünleri mümkün olduğunca cam veya tezgâhların arkasında korumaya alınmalıdır, ortalıkta bırakılmamalıdır.

- Müşterilere hizmet verilirken yiyecek ve içecek (su hariç) servisi yapılmamalıdır.

- İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. şeyler bulundurulmamalıdır.

- Her müşteri için tek kullanımlık malzeme kullanılmalı, tek kullanımlık malzeme sağlanamadığı durumlarda her kullanım sonrasında tekstil malzemeleri en az 600C'de yıkanmalıdır. Kullanılan aletlerin üzerinde kan veya sekresyon yoksa, %70'lik alkol ile silinmelidir. Kullanılan aletlerin üzerinde kan veya sekresyon varsa, ön temizlik yapıldıktan ve kuruduktan sonra %70'lik alkol ile silinmelidir.

- Manikür, pedikür, epilasyon gibi işlemlerde kullanılan aletlerin kişiye özel olması sağlanmalıdır. Kişiye özel alet kullanımı sağlanamadığı durumlarda, her müşteriden sonra kullanılan aletlerin temizlik ve sterilizasyonu sağlanmalıdır. Yapılan işlem eldiven kullanmayı gerektiriyorsa tek kullanımlık eldiven kullanılmalıdır. Eldivenli ellerle çevreye dokunulmamalıdır.

- Fön makinesi mümkün olduğunca kullanılmamalıdır. Fön makinesi gibi yüksek hava akımı yaratan cihazları kullanırken, düşük hızda, yandaki müşteriyi etkilemeyecek yönde ya da diğer müşterilerden farklı bir alanda kullanılmasına özen gösterilmelidir.

- Saç kesimi esnasında yüze ve baş bölgesinde kalan kesilmiş saçların ve kullanılan araç ve gereçlerin geçici süreliğine temizlenmesi için kullanılan ense fırçasının kullanımı geçici süreliğine durdurulmalıdır.

- Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetinin sunumu geçici süreliğine durdurulmalıdır.

- Kasa önünde sıra beklerken, durulması gereken yerler zeminde sosyal mesafeyi sağlayacak şekilde işaretlenmelidir.

- Müşterilerden tercihen temassız olmak üzere, nakit olmayan ödeme yapmaları istenmelidir.

Berber, kuaför ve güzellik salonları hangi tedbirleri alacak? Berber, kuaför ve güzellik salonlarında uyulacak kurallar nelerdir?

MÜŞTERİLERE YÖNELİK ÖNLEMLER

- İş yerinde belirlenen kurallara uyulmalıdır.

- Diğer müşterilerle aradaki sosyal mesafeye (en az 3-4 adım) dikkat edilmelidir.

- Randevu ile gidilmeli ve randevu saatine uyulmalıdır.

- Maske (tercihen tıbbi) kullanılmalıdır.

- İş yerine girdikten sonra eller yıkanmalı ya da el antiseptiği kullanılmalıdır.

- İş yeri içinde gerekli olmadıkça yüzeylere dokunulmamalıdır.

- Çevreye temas sonrası el antiseptiği kullanılmalıdır.

- Yemek ve içmek (su hariç) için talepte bulunulmamalıdır

PERSONELİ KORUMAYA YÖNELİK ÖNLEMLER

- Hasta personel (ateş, öksürük, nezle, nefes darlığı gibi belirtileri olan) çalıştırılmamalıdır.

- Personel çalışırken ateş, öksürük, nezle, nefes darlığı gibi belirtiler gelişirse, maskesi takılı olarak pandemi hastanesine yönlendirilmelidir.

- Personel vardiyalı çalıştırılmalı, çalışma ortamında aynı anda daha az personelin bulunması sağlanmalıdır.

- Çalışan personelin tümünün kuralına uygun maske takması sağlanmalıdır. Maske ıslandıkça ya da kirlendikçe değiştirilmelidir.

- Müşteri ile 1 metreden yakın ve 15 dakikadan uzun temas olasılığı olan personelin yüz koruyucu kullanması sağlanmalıdır. Yüz koruyucu her müşteri sonrasında %70'lik alkol ile silinerek tekrar kullanılabilir.

- Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmelerini sağlanmalıdır. Bunun için, eller sık sık en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği ile ovalanmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

- Personelin dinlenme alanlarında sosyal mesafenin korunması ve maske takılmasının sürdürülmesi sağlanmalıdır. Yemek yerken ya da çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı için, bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalıdır.

- Çalışan personelin temaslı ya da izolasyonda olmadığından emin olunmalıdır.

ORTAM TEMİZLİĞİ, DEZENFEKSİYONU VE HAVALANDIRMA

- Temizlik günlük olarak yapılmalıdır. Ancak, sık kullanılan alanlar daha sık temizlenmelidir.

- İş yerlerinin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) sodyum hipoklorit içeren çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır.

Tuvalet temizliği için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.

- Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri % 70'lik alkolle silerek dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.

- Çalışma tezgahları, ekipmanları ve aletleri düzenli olarak temizlenmeli, %70'lik alkol ile dezenfekte edilmelidir.

- Müşteriler ödeme terminalini kullanır ve dokunurlarsa, hemen arkasından %70'lik alkol ile dezenfekte edilmelidir.

- Temizlik yapan personelin maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik sonrasında personelin maske ve eldivenlerini çıkartıp iş yerindeki çöpe atması, yıkanabilir bez maske kullandıysa yenisiyle değiştirmesini ve ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkaması, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği ile ovalaması sağlanmalıdır.

- İş yeri sık sık havalandırılmalıdır.

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