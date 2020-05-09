Berber, kuaför ve güzellik salonları dezenfekte edildi
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Berber, kuaför ve güzellik salonları dezenfekte edildi

Berber, kuaför ve güzellik salonları dezenfekte edildi
09.05.2020 17:56 | Son Güncelleme: 09.05.2020 17:58

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulup 11 Mayıs'ta yeniden hizmet vermeye başlayacak kuaför, berber ve güzellik salonları, Sivas Belediyesi ekiplerince ücretsiz dezenfekte edildi.

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulup 11 Mayıs'ta yeniden hizmet vermeye başlayacak kuaför, berber ve güzellik salonları, Sivas Belediyesi ekiplerince ücretsiz dezenfekte edildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber, kuaför ve güzellik merkezleri 11 Mayıs itibarıyla iş yerlerini hizmete açacak. Kısıtlamanın sona ermesiyle Sivas Belediyesi ekipleri, il genelinde 490 berber, kuaför ve güzellik merkezini dezenfekte etmeye başladı.

Halkın sağlığının her şeyin üstünde olduğunu belirten Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, "Hassas bir döneme giriyoruz. 9 gündür Sivas merkezde koronavirüs vakası yok. Sivas için iyiye gidiyoruz ancak hemşehrilerimizden tedbiri elden bırakmamalarını rica ediyorum. Bu süreçte Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'in talimatlarıyla bizler de kuaförlerimizi dezenfekte ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sivas Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Ömer Şeker de "21 Mart'tan itibaren berberler, kuaförler ve güzellik salonlarımız kapalıydı. Bu zorlu süreci inşallah 11 Mayıs itibarıyla bitiriyoruz. 11 Mayıs'ı bundan sonra kuaförler günü olarak da kutlayacağız. Bizleri bu zorlu süreçte yalnız bırakmayan Sivas Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e, Başkan Yardımcılarımıza, belediye ekiplerimize çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Dükkanları dezenfekte edilen esnaf da Başkan Bilgin ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Berber, kuaför ve güzellik salonları dezenfekte edildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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