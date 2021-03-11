Berber King Şenol Erdoğan: "Ünlü isimlerin saç ve sakalları benden soruluyor"
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Berber King Şenol Erdoğan: "Ünlü isimlerin saç ve sakalları benden soruluyor"

11.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:36
Berber King Şenol Erdoğan:

Berber King olarak kendisini dünyaya tanıtan kuaför Şenol Erdoğan, başarı hikayesini anlattı.

Berber King olarak kendisini dünyaya tanıtan kuaför Şenol Erdoğan, başarı hikayesini anlattı. Mesleğine 19 yaşında dil macerası ile başladığını ifade eden Şenol Erdoğan, "Bu kadar tanınacağım ve sevileceğim benim bile aklıma gelmezdi. Dürüst çalışmam ve icra etmiş olduğum mesleğin püf noktalarını müşterilerime hissettirmem birçok kişi tarafından tercih edilmemi sağladı. Ünlü isimlerin saç ve sakalları benden soruluyor" dedi.

Kullanmış olduğu usturasının ucunda, birçok ünlü futbolcudan iş dünyasına ve hatta birçok siyasi isme kadar isimlerin yer aldığını belirten Şenol Erdoğan, Türkiye'de başladığı berberlik mesleğini dünyanın farklı yerlerinde şubeler açarak daha da büyütmeyi amaçladığını ifade ederek, "Berber King markasını tüm dünyaya tanıtarak aynı zamanda ülkemize olan sempatiyi de artırmak istiyorum. İlk zamanlarda 1 saat süren tıraş şimdilerde yalnızca 25 dakikamı alıyor. Sıra dışı modeller ve yeni imajlara büründürdüğüm birçok ünlü futbolcu, iş insanı ya da sanatçı bu sayede hem müşterim hem de yakın dostum oldu" dedi.

Londra merkezde büyük bir dükkan açmaya hazırlandığını söyleyen Erdoğan, "Londra'da siyasetçilerden sanatçılara, futbolculardan iş insanlarına kadar birçok ünlüye hizmet vermeye devam edeceğim. Her kesime hitap eden hizmetlerimizi yalnızca Londra ile sınırlı tutmayıp tüm dünyaya tanıtmayı da amaçlıyorum. Müşterilerimle aynı zamanda yakın bir dostluk kurarak Türkiye ile olan bağlarını kuvvetlendiriyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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