Berber kalfasının vurulma anı güvenlik kamerasında (2) ARABESK ŞARKI SÖYLÜYORMUŞAdana'nın Seyhan ilçesinde, tıraş ettiği Güney T.'nin tabancayla başından vurarak, öldürdüğü berber kalfası Aytekin Kıyga'nın arabesk şarkılar söyleyip, klip çektirdiği ortaya çıktı.

ARABESK ŞARKI SÖYLÜYORMUŞ

Adana'nın Seyhan ilçesinde, tıraş ettiği Güney T.'nin tabancayla başından vurarak, öldürdüğü berber kalfası Aytekin Kıyga'nın arabesk şarkılar söyleyip, klip çektirdiği ortaya çıktı. Kıyga'nın 20 Mart'ta yayınlanan 'İhanet' isimli şarkısının, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından dinlendiği görüldü. Aytekin Kıyga'nın ölümünün ardından sosyal medya kullanıcılarının, klip paylaşımının altında üzüntülerini yazdıkları yorumlar görüldü.

Kaynak: DHA