Berber, güzellik salonu ve kuaförlerin çalışma saatleri değişti
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Berber, güzellik salonu ve kuaförlerin çalışma saatleri değişti

Eskişehir Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ramazan Bayramı öncesinde yaşanacak yoğunluğunu göz önünde bulundurarak berber, güzellik salonu ve kuaförlerin çalışma saatlerini 09.00-24.00 olarak değiştirtmesine karar verdi.

Berber, güzellik salonu ve kuaförlerin çalışma saatleri değişti
19.05.2020 18:25 | Son Güncelleme: 19.05.2020 18:25

Eskişehir Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ramazan Bayramı öncesinde yaşanacak yoğunluğunu göz önünde bulundurarak berber, güzellik salonu ve kuaförlerin çalışma saatlerini 09.00-24.00 olarak değiştirtmesine karar verdi.

Valilik tarafından paylaşılan bilgiye göre, dünyayı etkisi altına alan Korona virüs Covid-19 nedeniyle bir sürelik kapalı kalan berber, güzellik salonu ve kuaförlerini kayıt edilen olumu gelişmeler doğrultusunda 11 Mayıs'tan 09.00-21.00 saatleri arasında açılmasına izin verilmiştir. Ancak Ramazan Bayramı öncesinde bu iş yerlerinde gelen talepler nedeniyle yoğunluk yaşayacağını göz önünde bulundurarak 20- 22 Mayıs tarihlerinde çalışma saatlerinin 9.00-24.00 olmasına İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karar verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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