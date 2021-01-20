Berber eski patronu olan berberi bıçakladı
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Berber eski patronu olan berberi bıçakladı

20.01.2021 18:37 | Son Güncelleme: 20.01.2021 18:41
Berber eski patronu olan berberi bıçakladı

BOLU'da, berber Koray Kutuk, daha önce yanında çalıştığı sırada husumetli olduğu aynı sokaktaki başka berber dükkanının sahibi Hüseyin Yasol'u bıçaklayarak yaraladı.

BOLU'da, berber Koray Kutuk, daha önce yanında çalıştığı sırada husumetli olduğu aynı sokaktaki başka berber dükkanının sahibi Hüseyin Yasol'u bıçaklayarak yaraladı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Tabaklar Mahallesi Kutucular Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan bir berber dükkanında çalışan Koray Kutuk, aynı sokakta başka bir berber dükkanının sahibi olan Hüseyin Yasol'u bıçakladı. Bacağından ve kasığından bıçaklanan Yasol, kanlar içerisinde yerde kaldı. Çevredeki esnaf tarafından 112 Acil'e haber verildi. Yaralı berber sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Koray Kutuk olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. Koray Kutuk'un daha önce Hüseyin Yasol'un yanında çalıştığı ve burada para meselesi yüzünden aralarında husumet bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Berber eski patronu olan berberi bıçakladı
Berber eski patronu olan berberi bıçakladı
Berber eski patronu olan berberi bıçakladı
Berber eski patronu olan berberi bıçakladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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