Berber dükkanına giren yılan paniğe yol açtı ANTALYA'da girdiği berber dükkanında paniğe neden olan yılan, itfaiye ekibince yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.

ANTALYA'da girdiği berber dükkanında paniğe neden olan yılan, itfaiye ekibince yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.

Kepez ilçesi Habipler Mahallesi'ndeki Barış Aştı'ya ait berber dükkanına saat 14.00 sıralarında yılan girdi. Yılan fark eden müşteriler dükkandan çıkıp uzaklaştı. İş yeri sahibi itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Gelen ekipler, yarım saatlik uğraşın ardından özel bir aparat ile yılanı yakaladı. Bir çuvala konulan yılan, doğal ortamına bırakıldı.Yılanın girmesiyle korku ve heyecan yaşadıklarını belirten Barış Aştı, "Tıraş yaptığım sırada içeride tıslama sesi duydum. Bir baktım siyah bir yılan dükkanın içinde geziyor. Bir anda herkes kendini dışarıya attı. Şansımız varmış itfaiye yakaladı" dedi.

Kaynak: DHA