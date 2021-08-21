Çorum'da berber dükkanında rehin alınanlardan birisi kurtarıldı
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Çorum'da berber dükkanında rehin alınanlardan birisi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'da berber dükkanında rehin alınanlardan birisi kurtarıldı Rastgele ateş açıp berberi rehin alan şahsı ikna çalışmaları sürüyor Çorum'da pompalı tüfekle berber dükkanına gelen kişi, işyerinde çalışanı bir kişiyi rehin aldı.

Çorum'da berber dükkanında rehin alınanlardan birisi kurtarıldı

Rastgele ateş açıp berberi rehin alan şahsı ikna çalışmaları sürüyor

ÇORUM - Çorum'da pompalı tüfekle berber dükkanına gelen kişi, işyerinde çalışanı bir kişiyi rehin aldı. Polisin rehin alan kişiyi ikna etme çalışmaları devam ediyor.

Olay, Albayrak caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir berbere elinde pompalı tüfekle giren şahıs, işyerinde çalışan bir kişiyi rehin aldı. İşyeri sahibinin dükkana gelmesini isteyen kişiyi ikna çabaları sürerken polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Çorum'da berber dükkanında rehin alınanlardan birisi kurtarıldı
Çorum'da berber dükkanında rehin alınanlardan birisi kurtarıldı
Çorum'da berber dükkanında rehin alınanlardan birisi kurtarıldı
Çorum'da berber dükkanında rehin alınanlardan birisi kurtarıldı
Çorum'da berber dükkanında rehin alınanlardan birisi kurtarıldı
Çorum'da berber dükkanında rehin alınanlardan birisi kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Muttalip Yalçın

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Çorum'da berber dükkanında rehin alınanlardan birisi kurtarıldı - Haberler
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