Berber baba ve oğlunun yan yana tatlı rekabeti

05.11.2019 11:10

Burdur'da berber baba ve oğlunun, yan yana bulunan iki iş yerinde hizmet verdiğini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Ailede mesleğin üçüncü nesil temsilcisi 73 yaşındaki İbrahim ile 43 yaşındaki oğlu Yakup Yılmaz, komşu dükkanlarda müşteri bekliyor.

Sabah erken saatlerde iş yerlerini açan baba ve oğlu arasında, zaman zaman tatlı bir rekabet de oluyor.

Müşteriler arasında genç olanlar genellikle Yakup Yılmaz'ı, yaşlı olanlar da İbrahim Yılmaz'ı tercih ediyor. İbrahim Yılmaz, babasının ve dedesinin resmi bulunan tek müşteri koltuklu iş yerinde berberliğin yanı sıra dini kitaplar ve hac malzemeleri de satıyor.

"Yan yana iş yerimizi görenler şaşırıyor, tebessüm ediyor"

Evli ve 3 çocuk babası Yakup Yılmaz, AA muhabirine, babasıyla uzun yıllar bir arada çalıştıklarını ancak müşteri farklılığından dolayı dükkanlarını ayırdıklarını söyledi.

İş yerlerini ayırsalar da zaman zaman birbirlerine destek olduklarını aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Babamla aramızda 18 yıldır tatlı bir rekabet de var. Babamın dükkanında 'berber', benimkinde 'kuaför' yazıyor. Babam ve ben yan yana dükkanlarda kendi müşterilerimizi bekliyoruz. Babamın kendine ait 50 yıllık bir müşteri potansiyeli var. Yan yana iş yerimizi görenler şaşırıyor, tebessüm ediyor. Müşteri potansiyelimiz farklı."

Babasının yanı sıra dedesinin ve dedesinin babasının da aynı mesleği yaptığını vurgulayan Yılmaz, bu işi iyi şekilde yaptıklarını düşündüğünü dile getirdi.

Mesleği, esnaflığı, doğru ve dürüst insan olmayı, karşısındakine nasıl davranması gerektiğini babasından öğrendiğini anlatan Yılmaz, "Aynı sokakta iki berber dükkanı daha var. Herkes kendi rızkını bekliyor." ifadelerini kullandı.

İş yerini bir kitabevi gibi de kullanan baba İbrahim Yılmaz da 1970'te esnaflığa başladığını, o günden beri mesleğini sürdürdüğünü kaydetti.

İşlerini en güzel şekilde yapmaya çalıştıklarına değinen Yılmaz, "Oğlumla yan yana, dedemden ve babamdan gördüğümüz şekilde mesleğimizi devam ettiriyoruz." dedi.

Müşterilerden Murat Şener de yan yana aynı işi yapan bir baba ve oğlu her yerde görmenin pek mümkün olmadığını belirterek, "Harika bir olay, çok güzel. İnsanlara da davranışlarıyla örnek oluyorlar. Herkes kendi rızkını yer." diye konuştu.

Kaynak: AA