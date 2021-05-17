Berber açık mı? Berberler çalışıyor mu?

çişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgede, "17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak olan kademeli normalleşme dönemine geçilmiştir" ifadeleri yer aldı. Peki, Berber açık mı? Berberler çalışıyor mu?

17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek olan tam kapanma sonrası tüm Türkiye'de kademeli normalleşme dönemine geçiliyor. İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'a kadar uygulanacak bu yeni döneme ait bir genelge yayımladı. Genelgeye göre kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

BERBER VE KUAFÖRLER HAFTA İÇİ AÇIK OLACAK

Yukarıda sayılan işyerleri dışında kalan ve tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri;- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir..