Berat Özdemir Trabzonspor'da
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Berat Özdemir Trabzonspor'da

05.01.2021 15:22 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:26
Berat Özdemir Trabzonspor'da

Trabzonspor, Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'i kadrosuna kattı.

Trabzonspor, Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'i kadrosuna kattı.

Bordo-mavililer, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ve kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı. Berat Özdemir transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Gençlerbirliği altyapısında yetişen Berat'ın bordo mavili takımla 4.5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Bu sezon ligde 13 maça çıkıp 3 gol kaydeden Berat Özdemir için Trabzonspor'un Gençlerbirliği'ne 2.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay vereceği öğrenildi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDEYDİSezon başında da Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan ve Karadeniz ekibinde oynamak istediğini dile getiren Berat Özdemir'in hayali gerçekleşti. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen genç oyuncunun Trabzonspor formasını giyme isteğinin de transferin tamamlanmasında önemli rol oynadığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU

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