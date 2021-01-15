Berat Özdemir: Telleri aşan çocuk, dalgalı denizlerde mücadeleye hazır
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Berat Özdemir: Telleri aşan çocuk, dalgalı denizlerde mücadeleye hazır

15.01.2021 10:40 | Son Güncelleme: 15.01.2021 10:44
Berat Özdemir: Telleri aşan çocuk, dalgalı denizlerde mücadeleye hazır

Trabzonspor'un yeni transferi Berat Özdemir, yeni bir meydan okumada korkusu olmadığını belirterek, "Telleri aşan o küçük çocuk artık dalgalı denizlerde mücadele etmeye hazır. Bu forma ile sahada mücadele edeceğim anı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Trabzonspor'un yeni transferi Berat Özdemir, yeni bir meydan okumada korkusu olmadığını belirterek, "Telleri aşan o küçük çocuk artık dalgalı denizlerde mücadele etmeye hazır. Bu forma ile sahada mücadele edeceğim anı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Trabzonspor Kulübü, ara transfer dönemindeki ilk transferi Berat Özdemir için sosyal medya hesaplarından bir video paylaştı. Gençlerbirliği'nden bordo-mavili takıma transfer olan Berat'ın, yayınlanan videoda soyunma odasında 2 numaralı Trabzonspor formasını giyerek Medical Park Stadyumu'na çıkış anlarına yer verildi."TELLERİ AŞAN O KÜÇÜK ÇOCUK ARTIK DALGALI DENİZLERDE MÜCADELE ETMEYE HAZIR"

Videoda mücadeleye hazır olduğunu da kaydeden Berat, "Biliyorum, bu benim için yeni bir meydan okuma. Ama hiçbir korkum yok. Telleri aşan o küçük çocuk artık dalgalı denizlerde mücadele etmeye hazır. Bu forma ile sahada mücadele edeceğim anı sabırsızlıkla bekliyorum. Ben Berat ve ben hazırım" ifadelerine yer verdi.

- Trabzon
Berat Özdemir: Telleri aşan çocuk, dalgalı denizlerde mücadeleye hazır
Berat Özdemir: Telleri aşan çocuk, dalgalı denizlerde mücadeleye hazır
Berat Özdemir: Telleri aşan çocuk, dalgalı denizlerde mücadeleye hazır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM

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