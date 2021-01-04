Berat Özdemir kimdir? Nereli, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor, hangi mevki? Berat Özdemir hayatı ve futbol kariyeri!

İsmi büyük takımlarla anılan Berat Özdemir'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Berat Özdemir kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımda ve hangi mevkide oynuyor? Berat Özdemir'in boyu ve kilosu kaç? Berat Özdemir futbol kariyeri hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.