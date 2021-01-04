Berat Özdemir kimdir? Nereli, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor, hangi mevki? Berat Özdemir hayatı ve futbol kariyeri!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Berat Özdemir kimdir? Nereli, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor, hangi mevki? Berat Özdemir hayatı ve futbol kariyeri!

04.01.2021 12:04 | Son Güncelleme: 04.01.2021 12:07
Berat Özdemir kimdir? Nereli, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor, hangi mevki? Berat Özdemir hayatı ve futbol kariyeri!

İsmi büyük takımlarla anılan Berat Özdemir'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Berat Özdemir kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımda ve hangi mevkide oynuyor? Berat Özdemir'in boyu ve kilosu kaç? Berat Özdemir futbol kariyeri hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gündeme gelen futbolculardan birisi Berat Özdemir'dir. Peki Berat Özdemir kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, hangi takıma transfer olacak?

BERAT ÖZDEMİR KİMDİR?

Berat Ayberk Özdemir (d. 23 Mayıs 1998; Melikgazi, Kayseri) Türk futbolcu. 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'nde forma giymektedir.

Berat Özdemir doğum tarihi : 23 Mayıs 1998

Berat Özdemir kaç yaşında : 22 yaşında

Berat Özdemir nereli : Kayseri

Berat Özdemir hangi takımda oynuyor : Gençlerbirliği

Berat Özdemir mevkisi ne : Orta saha

Berat Özdemir boyu kaç : 1,83 metre

Berat Özdemir kilosu kaç : -

Berat Özdemir burcu ne : İkizler

Futbola 2008 yılında Gençlerbirliği altyapısında başlayan Berat, 2016-2017 sezonunun devre arasında profesyonel olup Gençlerbirliği'nin pilot takımı görevini gören 2. Lig ekibi Hacettepe'de forma giymeye başladı. Hacettepe'de 1,5 sezon forma giydikten sonra 2017-2018 sezonu başında Gençlerbirliği A Takımı kadrosuna alındı. 31 Ağustos 2018'de Osmanlıspor ile oynanan 1. Lig maçında ilk kez a takım forması giydi.

Ailesinin tek çocuğu olan Berat'ın annesi diş teknisyeni iken babası askerdi. 2019 sonu itibarıyla Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde antrenörlük bölümü öğrencisidir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Ziya Selçuk Fikri Sağlar Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hülya Avşar Prens Harry Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Ryan Babel Güven Yalçın Fırat Aydınus Ahmet Nur Çebi Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ocak Kasım Beşiktaş Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Berat Özdemir kimdir? Nereli, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor, hangi mevki? Berat Özdemir hayatı ve futbol kariyeri! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 12:07:28. #1.15#
title