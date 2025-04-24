Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarının düzenlediği saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, memleketi Trabzon'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Berat Mecit Day kimdir? Şehit Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day kaç yaşında, nereli, evli mi?

ŞEHİT BERAT MECİT DAY KİMDİR?

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarının düzenlediği saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, memleketi Trabzon'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Day için İskenderpaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, önceki dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu ve Yılmaz Büyükaydın, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmail Yayan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Mustafa Yalçın, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı dualar eşliğinde memleketi Maçka Barışlı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Törende duygusal anlar yaşanırken, Vali Aziz Yıldırım şehidin ailesine başsağlığı dileyerek naaşına sarılı Türk bayrağını ailesine teslim etti.

Memleketi Trabzon olan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day 23 yaşında şehit oldu.