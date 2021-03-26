Berat Kandili orucu ne zaman? 28 Mart Pazar günü mü? Berat Gecesi orucu hangi gün tutulmaktadır?

Berat Kandili'nin yaklaşmasıyla birlikte ne zaman oruç tutulur araştırılmaya başlandı. Berat Kandili hangi gün? Berat Günü orucu ne zaman? 27 Mart Cumartesi'mi yoksa 28 Mart Pazar mı? Berat Kandili orucu hangi gün tutulmaktadır? Detaylar haberimizde.

Yarın ve ertesi gün oruç tutmak sevap mı? 27 Mart ve 28 Mart oruç tutulur mu? Berat kandili oruçlu geçirmenin sevabı nedir? Detaylar haberimizde. Berat Kandili orucu ne zaman? Berat Gecesi orucu hangi gün tutulmaktadır? Oruç 28 Mart Pazar günü mü tutulur?

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Gecesi mübarek Şaban ayının 15. gecesidir. Buna göre 2021 yılında Berat Gecesi 27 Mart Cumartesi'yi 28 Mart Pazar'a bağlayan gece idrak edilecektir. Yani Berat Kandili 26 Mart bugün değil 27 Mart Cumartesi yarındır. Dinimizde geceler önce geldiği için Berat Gecesi 27 Mart Cumartesi akşam namazı ile başlamaktadır. Berat Kandili günü ise 28 Mart Pazar günüdür.

Berat Kandili Gecesi ne zaman : 27 Mart Cumartesi'yi 28 Mart Pazar'a bağlayan gece (27 Mart Cumartesi akşam namazı ile birlikte Berat Gecesi başlamış olacak. Akşam namazından imsak vaktine kadar olan süre gece olarak geçmektedir.)

Berat Kandili Günü ne zaman : 28 Mart Pazar (28 Mart Pazar günü sabah namazından akşam namazına kadar olan süre Berat günüdür.)

BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Berat Gecesi 27 Mart Cumartesi'yi 28 Mart Pazar'a bağlayan gecedir. Berat Kandili günü ise 28 Mart Pazar'dır. Bu bakımdan oruç Pazar günü tutulacaktır. Yani Berat Kandili orucu 28 Mart 2021 Pazar günü tutulur .

Elbette dileyenler Cuma, Cumartesi ve Pazar yani 13, 14 ve 15. günleri de oruçlu geçirebilirler. Fakat hiç yoktan sadece bir gün oruç tutabilirim diyorsanız Berat Kandili orucu 28 Mart Pazar gününe denk gelmektedir.

Berat Kandili oruç günü : 28 Mart Pazar (Şaban ayının 15. günü)

ŞABAN-I ŞERİF EYYÂM-I BİYD ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Eyyâm-ı Biyd günleri Hicri ayların 13. 14. ve 15. günlerine denir. Haliyle Şaban ayının Eyyâm-ı Biyd günleri bu sene 26 Mart Cuma, 27 Mart Cumartesi ve 28 Mart Pazar tarihlerine denk geliyor. Yani yarından itibaren Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 13. 14. ve 15. günler sayılmaktadır. Bu günlerde oruç tutmak oldukça faziletlidir.

Eyyâm-ı Biyd günlerinin 2021 yılı Şaban ayı tarihleri şu şekilde: