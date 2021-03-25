Berat Kandili ne zaman? Kandil hangi gün? Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler!
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Berat Kandili ne zaman? Kandil hangi gün? Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler!

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Berat Kandili ne zaman? Kandil hangi gün? Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler!

Minarelerin aydınlatıldığı ve özel duaların yapıldığı Berat Kandili ne zaman? Kandil hangi gün? Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler! Berat Kandili ile ilgili tüm detaylar haberimizde

Berat gecesi adını Allah'ın günahkârları affetmesinden alır. Peki, Berat Kandili ne zaman? Kandil hangi gün? Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler!

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat gecesi, Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecedir. Bu yıl Berat Kandili 27 Mart tarihine denk geliyor.

BERAT KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER!

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…' der." (İbn Mâce, İkâmetü's-Salat, 191) buyurmuştur.

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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