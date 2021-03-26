Berat Kandili'ne doğru
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Berat Kandili'ne doğru

Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel
Berat Kandili'ne doğru

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Berat Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.

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Gelin alma töreninde silahını ateşleyen damat, kayınpederini başından vurdu

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Berat Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.

Zeybek, mesajında, kandilin insanlığa esenlik, sağlık ve huzur getirmesini diledi.

Kandili idrak etmenin mutluluğu içerisinde olduklarını kaydeden Zeybek, şöyle devam etti:

"Allah'a içtenlikle yönelmek, işlediğimiz hata ve günahlardan dolayı pişmanlık duyarak, ondan af dilemek, benzeri hata ve günahları bir daha işlememek için kararlı bir duruş gerekir. Bu fırsat kapısının açıldığı manevi iklimin hem ülkemizde hem de bölgemizde yaşanan acılara çare olması, çağın getirdiği sıkıntılarla bunalan ruhlara, manevi hayatın ihmaliyle daralan kalplere şifa olması dileklerimle Afyonkarahisarlıların ve tüm İslam Aleminin Berat Kandilini kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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