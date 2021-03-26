Berat Kandili'ne doğru
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Berat Kandili'ne doğru

Anadolu Ajansı / Ömer Çakıcı - Haberler | Güncel
Berat Kandili'ne doğru

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Berat Kandili nedeniyle tebrik mesajı yayımladı.

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AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Berat Kandili nedeniyle tebrik mesajı yayımladı.

İba, mesajında tüm İslam aleminin kandilini kutladı.

Ramazan-ı Şerif'in habercisi Berat Kandili'ne erişmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden, kandillerin dostluk ve kardeşliği pekiştiren, tüm İslam aleminin birbirine yakınlaşması için önemli bir vesile olduğunu belirtti.

Mübarek günlerde edilen duaların Allah tarafından geri çevrilmediğine gönülden inandıklarını vurgulayan İba, şunları kaydetti:

"İnsanlar arasındaki sevgi, saygıyı arttıran bu mübarek geceler, kötü duygulardan arınmamız açısından da önemli gecelerdir. Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz, fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur.

Bu duygu, düşüncelerle; Edirneli hemşerilerimin, İslam aleminin on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi Berat Kandilini tebrik eder, şehrimizin, ülkemizin ve İslam aleminin birlik, beraberliğine vesile olmasını, yüce Mevla'dan niyaz ederim. Birlik, beraberlik, barış, huzur dolu bir Ramazan ayına sizlerle birlikte ulaşmayı diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Çakıcı

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