Berat Kandili'ne doğru
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Berat Kandili'ne doğru

Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Berat Kandili'ne doğru

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Davutoğlu'ndan dikkat çeken iddia: Risk haritasının rengi kongreler nedeniyle değiştirilmedi
Davutoğlu'ndan dikkat çeken iddia: Risk haritasının rengi kongreler nedeniyle değiştirilmedi

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dülger, mesajında, bir kez daha Berat Kandili'ne ulaşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Berat gecesinin hayat yolculuğunun en bereketli duraklarından biri olduğunu ifade eden Dülger, şunları kaydetti:

"Berat Kandili'ni fırsat bilerek iç dünyamıza doğru bir yolculuk yapalım. Yenilenme ümidiyle hep birlikte tekrar günaha dönmemek üzere tövbe edelim. Bu konuda kendimizi yenilemeli, kendimize, eşimize, çocuklarımıza, komşularımıza, bütün insanlığa ve bütün mahlukata karşı hoşgörülü olmalıyız. Yüce Mevlamız, günah yüklerinden arınmış, suçlarından berat etmiş, hayra anahtar, şerre kilit olmaya azmetmiş, yüreğini imana açmış, ömrünü salih amellere adamış kullar olarak ramazana ulaşmamızı nasip eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin, yurt dışındaki millet varlığımızın, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin ve bütün İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Bekir Pakdemirli Jülide Sarıeroğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Mesut Bakkal Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Fırat
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Berat Kandili'ne doğru - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 15:26:55. #1.15#
title