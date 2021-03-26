Berat Kandili'ne doğru
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Berat Kandili'ne doğru

Anadolu Ajansı / Yeter Erdine - Haberler | Güncel
Berat Kandili'ne doğru

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

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AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, mesajında, on bir ayın sultanı Ramazan'ın habercisi Berat Kandili'ni idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Beratın yüce Allah'ın affı ve bağışlayıcısı, günah, borç ve cezadan kurtulmak manalarına geldiğini kaydeden Çakır, "Rabbimizin kullarına rahmetle nazar ettiği bu önemli gece af dilemenin, arınmanın, elleri duaya, gönülleri semaya açmanın, doğrudan yüce Allah'a yönelip mağfiret iklimine girmenin vaktidir. Rabbimden bütün dünyayı kuşatan salgın hastalıklardan biran evvel kurtulmamızı ve ramazan ayına, hastalıklardan temizlenmiş, günahlardan arınmış şekilde girmemizi niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının ardına kadar açık olduğu bu gecede en güzel şekliyle yararlanmak ümidiyle İslam aleminin, milletimizin ve hemşehrilerimizin Berat Kandili'ni tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Osman Güder de mesajında tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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