Berat Kandili'ne doğru Kayseri Müftüsü Şahin Güven, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Müftüsü Şahin Güven, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güven, mesajında, ramazan ayından önceki son kandil olan, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelen beratın, günahlardan arınmayı, yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşmayı ifade ettiğini belirtti.

Berat Kandili'nin, Müslümanların sınırsız af ve merhamet sahibi yüce Allah'a sığınarak günahlardan arınma, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme fırsatını yakalayabilecekleri müstesna zaman dilimlerinden birisi olduğunu vurgulayan Güven, "Bu tür gün ve geceler, dini ve toplumsal hayatımızda ilahi af, mağfiret ve rahmet temennilerinin zirveye ulaşması, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının da yoğun biçimde yaşanması gereken anlardır. Bu geceler, kulluk şuuru ve bilinciyle kendimizle hesaplaştığımız, yüce Yaradan'ın rızası doğrultusunda hayatımıza yön vermeye karar verdiğimiz fırsat geceleridir." ifadelerini kullandı.

Bu gecede bol bol dua ederek ramazan ayına hazırlanmak gerektiğini aktara Güven, şunları kaydetti:

"Böyle önemli ve mübarek bir gecenin feyz ve bereketinden faydalanmak için evlerimizden çıkamadığımız bu günlerde telefonla akraba ve dostlarımızla tebrikleşmeli, işine gidemeyen, başkalarına muhtaç olan fakir ve yoksulları görüp gözetilmeli günahlarımıza tövbe ve istiğfar ederek Rabbimize dua ve niyazda bulunmalıyız. İbadetlere yoğunlaşmalıyız. Kendimizi yaklaşan ramazan ayına hazırlamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslam aleminin Berat Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin barış, mutluluk ve huzurun yeryüzünün her yerine hakim olduğu bir dünyanın inşasına vesile olmasını diliyor, ramazan ayına her türlü dert, sıkıntı ve günah yükünden beri olarak girebilmeyi Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

Kaynak: AA