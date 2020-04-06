Berat Kandili'ne doğru Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Serdar Turan, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Serdar Turan, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Nursaçan, mesajında, tövbe kapılarının açık olduğu böyle günlerde, fırsatı ganimet bilerek, Allah'ın af ve mağfiretine sığınılması gerektiğini belirtti.

Allah'a layık kul ve ümmet olmaya çalışılması gerektiğini aktaran Nursaçan, "Artık, hem insanlık hem ülkemiz adına topyekun yaşanan manevi kayıplar üzerine yeniden düşünüp, yaşanan huzursuzlukların sona ermesi, doğal afet, salgın, akan kan ve gözyaşının dinmesi, dinimiz, vatanımız ve milletimizin saadeti, huzuru ve selameti için sevgi ve hoşgörü içinde birlikte yaşamayı öğrenmek, öğretmek ve hayata geçirmek için dua ve niyazda bulunmalıyız." ifadelerini kullandı.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Gülsoy da ramazanın habercisi Berat gecesine kavuşmanın sevincini yaşadığını aktardı.

Berat Kandili'nin Müslümanların tövbelerle gönüllerini arındıracağı bir gece olduğunu vurgulayan Gülsoy, "Berat gecesi, tövbe etmenin, Rabb'imize yönelip rahmet ve mağfiret dilemenin tam vaktidir. Bu özel gecede yenilenme ümidiyle hep birlikte tekrar günaha dönmemek üzere tövbe edelim. İşlenmemiş günahlar için Allah'a sığınalım." değerlendirmesinde bulundu.

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Karamustafa ise Berat Kandili'ne ulaşmanın huzuru ve mutluluğu içerisinde olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Berat en derin anlamı ile bağışlanmadır. Bu gece Cenab'ı Allah'ın af ve mağfiret gecesidir. O yüzden bu mübarek gecenin faziletinden en iyi şekilde faydalanmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni kutlar, insanlığın beraate ermesini dilerim. "

Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan ise böyle günlerin insanlar için kırılan kalpleri onarma, dargınlık ve küskünlük duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşarak Cenab'ı Allah'ın engin affına sığınma günleri olduğu vurguladı.

Kaynak: AA