Berat Kandili'ne doğru Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, koronavirüs nedeniyle yaşanan sıkıntılı süreçte birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak, rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecede edilen duaların başta ülkemiz olmak üzere İslam alemine ve tüm dünyaya sağlık ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da kurtuluş, af ve arınma anlamına gelen Berat Kandili'nin kurtuluşa vesile olması dileğinde bulundu.

Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili'ne ulaşmanın sevincinin yaşandığını ifade eden Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"Dünyayı adeta kasıp kavuran koronavirüs salgınının neler yaptığını ve yapabildiğini hep birlikte gördük. Bu konuda dünya genelindeki bütün bilim adamları hastalık üzerinde tedavi yöntemleri ile ilgili çalışmalar yaparken, bir yandan da Allah'a dua ediyoruz. Bu gece vesilesi ile bu salgının son bulması içinde Berat Kandili'nde ellerimizi Allah'a açtığımızda, hep birlikte bir kez daha dua etmeliyiz."

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da bu özel gecenin iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Rabbimizin 'Yok mu af dileyen, günahlarını bağışlayayım' dediği, rızıkların paylaştırıldığı ve her türlü hikmetli işlerin belirlendiği bu özel geceyi iyi değerlendirip, ramazana ve hayatımızın geri kalan bölümüne elimizde beratla girelim. Bu gecenin hürmetine Rabbimizin emirlerini yerine getirip, yasaklarından korunmayı düstur edinmeli ve Peygamber Efendimize layık ümmet olmak için çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA