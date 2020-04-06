Berat Kandili'ne doğru Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demirbaş, mesajında, kandil gecelerinin Müslümanların inancında çok önemli bir yeri bulunduğunu belirtti.

İslam'da af ve kurtuluş mevsimi olarak ihya edilen "Üç Aylar" içerisinde rahmet ve arınma günü olan Berat gecesine kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Demirbaş, şunları kaydetti:

"Kandil geceleri rahmet ve merhamet sahibi Yüce Mevlamıza içtenlikle yöneldiğimiz özel günlerdir. Bizleri böylesine mübarek bir geceye bir kez daha eriştiren, önümüzü aydınlatan kandilin nimetleriyle buluşturan Allah'a ne kadar şükretsek azdır. İlahi rahmetin yeryüzüne indiği, On Bir Ayın Sultanı Ramazan'ın müjdecisi Berat Gecesi, manevi duygularımızın doruğa ulaştığı, her birimiz için tefekkür ve bir yenilenme gecesidir. Af ve mağfiretimizin vesilesi Berat Kandili, insanlık için tertemiz ve yeni bir sayfadır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslam aleminin Berat Gecesi'ni en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."

Kaynak: AA