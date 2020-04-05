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Ziraat Mühendisleri Odası, Ahmet Salih Dal, Kandil Dağı, Kilis, Güncel

Berat Kandili'ne doğru

AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal ile Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir ve Kilis Kardelenler Akademi Derneği Başkanı Baran Şeker, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

05.04.2020 17:12 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:12
Berat Kandili'ne doğru

AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal ile Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir ve Kilis Kardelenler Akademi Derneği Başkanı Baran Şeker, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger, mesajında, bir kez daha Berat Kandili'ne ulaşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Berat Kandili'nin hayat yolculuğunun en bereketli duraklarından biri olduğuna işaret eden Dülger, "Berat gecesi, tövbe etmenin, Rabbimize yönelip rahmet ve mağfiret dilemenin tam vaktidir. İlahi rahmetin tecelli ettiği, nedamet ve umut zamanıdır. Berat gecesi ellerin duaya, gönüllerin semaya açıldığı, mağfiret iklimine girmenin adıdır. Kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma zamanıdır." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ahmet Salih Dal da Barat'ın kelime anlamının borçtan, cezadan, günahtan kurtulmak, arınmak olduğunu belirtti.

Yüce Allah'ın kullarına olan merhametinin sonsuz olduğuna vurgulayan Dal, şunları kaydetti:

"Berat Gecesi de Allah'ın rahmet, lütuf ve mağfiretiyle kullarına bağışlanma kapılarını ardına kadar açtığı, müminlerin dualarına icabet ettiği, günahlarını affettiği, yapılan ibadetleri kat kat fazla mükafatlandırdığı bir zaman dilimidir. Bu manevi iklimin hem dünyada hem de ülkemizde yaşanan acılara çare olmasını diliyorum. Aramızdaki çekişmeleri, kin ve kırgınlıkları bertaraf etmeli, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine gayret göstermeliyiz. Milletimizin birlik ve beraberlik duygularının doruğa çıktığı kandil geceleri kendimize ve bütün insanlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlamamız için büyük bir fırsattır. "

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir de Berat Kandili'nin günahlardan kurtulmanın müjdecisi olduğunu ifade ederek, bu tür gecelerinin insanlık için birer fırsat olduğunu ve değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kilis Kardelenler Akademi Derneği Başkanı Baran Şeker de üç ayların en faziletli geceleri arasında olan Berat Kandili'ne kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Yüce Allah'tan bağışlanmayı dilemek için büyük bir fırsat olan bu gecede aynı zamanda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün etkisini artıran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisini kaybetmesi için dua edilmesi gerektiğini ifade etti.

Vatandaş olarak salgına karşı devletin almış olduğu tedbirlere harfiyen uyulmasının şart olduğuna aktaran Şeker, "Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs nedeniyle zor bir dönemden geçiyoruz. Bu zor günleri devletimizin tavsiyeleri doğrultusunda evlerimizde insanlık için dua ederek geçirmeliyiz. Bizler bu tür sınavları her defasında başarıyla geçmiş bir milletiz. Bu illetten de sağduyulu bir şekilde kurtulacağımıza inancım tamdır. Bu mübarek gece vesilesiyle tüm halkımızın Berat Kandili'ni kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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