Berat Kandili'ne Doğru

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, bağışlanma dilemek için fırsat sunan Berat Kandili'nin, aynı zamanda kırılan kalplerin onarıldığı, tefekkür ve şükür vesilesi olduğunu bildirdi.

İnsanlığın günahlarından kurtuluşunun müjdecisi olarak bilinen Berat Kandili'nin tüm İslam alemi için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Şahin, kandil gecelerinin, kültür ve medeniyetle gelenek ve görenekler içinde, özel ve anlamlı bir yere sahip olduğunu aktardı.

Şahin, şunları kaydetti:

"Tefekkür ve şükür vesilesi olan kandiller, hepimiz için ruhani bir arınma, aydınlanma ve hayat muhasebesi imkanı sağlayan gecelerdir. İnsanımızın anlam ve gönül dünyasına ışık tutan Berat Kandili de tıpkı diğer kandil geceleri gibi toplumumuz için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. İnanıyorum ki, bu özel gece dolayısıyla, tüm vatandaşlarımız vicdani bir muhasebe yapacak, dargınlıkları ve küskünlükleri unutacak, barışın, dostluğun ve kardeşliğimizin pekiştirilmesi için çaba harcayacaktır."

Toplumsal duyarlılık, hoşgörü ve muhabbetle insanların birbirini kucaklamasını tavsiye eden ve semaya açılacak ellerin, yapılacak duaların Allah katında kabulünü dileyen Başkan Fatma Şahin, "Farklılıklarımızın bizi zenginleştirdiğinin bilinciyle aramızı açmak isteyenlere fırsat vermemeliyiz. Bu gecenin bereketi ve feyzinden istifade edelim. Bu vesileyle tüm İslam aleminin ve vatandaşlarımızın Berat Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA