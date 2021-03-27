Berat Kandili'nde eller semaya açıldı

Elazığ'da Berat Kandili nedeniyle pandemi tedbirleri kapsamında camileri gelen vatandaşlar dualarla geceyi idrak etti.

Elazığ'da Berat Kandili nedeniyle pandemi tedbirleri kapsamında camileri gelen vatandaşlar dualarla geceyi idrak etti.

Berat Kandili nedeniyle vatandaşlar korona virüs (Covid-19) tedbirlerini dikkate alarak camileri boş bırakmadı. Camilere gelen vatandaşlar pandemi kuralları çerçevesinde ibadetlerini yaptı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan gecede ilahiler okunup, salavatlar getirildi. Sait Koç Camii'nde kandil programının ardından İl Müftüsü Selami Aydın dua etti. Duanın ardından namaz kılındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı