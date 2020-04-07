Berat Kandili'nde dualar evlerden yükseldi Berat Kandili Sivas Valiliği'nin hazırladığı klipten görüntü - SivasSivas'ta da vatandaşlar berat kandilini evlerinde dualar ederek geçirdi.

Berat Kandili

Sivas Valiliği'nin hazırladığı klipten görüntü - Sivas

Sivas'ta da vatandaşlar berat kandilini evlerinde dualar ederek geçirdi.

Bu arada Sivas Valiliği Beraat Kandiline özel klip hazırladı. Valiliğin sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve kentteki camilerin görüntüler ile duaların yer aldığı klip kısa sürede büyük beğeni topladı.

Kaynak: AA